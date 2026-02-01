sciopero 2 febbraio trenord ferma per 23 ore e stop agli appalti nel lazio

Questa mattina, i treni di Trenord sono rimasti fermi per 23 ore, causando disagi ai pendolari. Lo sciopero, iniziato lunedì 2 febbraio, ha bloccato anche gli appalti nel Lazio. Le agitazioni proseguiranno per tutta la giornata, con i lavoratori che chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro. Molti utenti hanno trovato le stazioni deserte, altri hanno dovuto cercare alternative all’ultimo minuto. La situazione si prospetta complicata anche nei prossimi giorni.

Gli scioperi di febbraio 2026 iniziano con le agitazioni di lunedì 2, giorno in cui è previsto lo sciopero dei treni. Per la precisione, il trasporto ferroviario vedrà mobilitazioni che colpiranno duramente la Lombardia, con lo sciopero Trenord, oltre a disagi ai servizi ferroviari accessori nel Lazio. Di seguito i dettagli e le informazioni utili per i viaggiatori. Per inciso: tutto il mese di febbraio sarà contrassegnato da scioperi che, dal Nord al Sud del Paese, metteranno a dura prova i nervi di pendolari (lavoratori e studenti) e turisti. Sciopero Trenord del 2 febbraio. Il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero regionale che coinvolgerà l’intero personale di Trenord. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A febbraio, Trenord ha annunciato un nuovo sciopero di 23 ore, che potrebbe influire sui servizi ferroviari nella regione.

