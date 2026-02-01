Sci Von Allmen vince la libera a Crans Montana Paris secondo

Franjo Von Allmen ha conquistato la vittoria nella discesa libera a Crans Montana, chiudendo con il tempo di 1’55”00. Lo svizzero ha dimostrato tutta la sua velocità sulla pista Nationale, lasciandosi alle spalle un’Italia che torna a farsi notare, capeggiata dal nome di Paris. L’ultima gara di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi ha così premiato Von Allmen, mentre gli azzurri continuano a cercare la forma migliore.

Roma, 1 feb. (askanews) – Lo svizzero Franjo Von Allmen mette sulla “piste Nationale” di Crans Montana tutta la sua classe e la sua enorme velocità e si aggiudica l’ultima discesa di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi con il tempo di 1’55?00, ma alle spalle dell’elvetico c’è una Grande Italia, la nuova Italjet, termine coniato circa vent’anni fa per lo squadrone dei tempi di Kristian Ghedina e compagni, che oggi torna di moda. Sono ben quattro gli azzurri fra i primi nove della classifica, come solo gli svizzeri, sin qui, hanno saputo fare. Paris 2°, Alliod 5°, Casse 7° e Schieder 9° sono la rappresentazione plastica del livello raggiunto dalla squadra di velocità maschile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina a Crans Montana si sono appena conclusi i primi discorsi di discesa libera.

Von Allmen prende la testa della discesa a Crans-Montana, mentre Paris si trova subito dietro di lui, entrambi tra i favoriti.

Sci, la discesa libera di Crans-Montana: vince Von Allmen, Paris secondo. Quinto Alliod, quattro italiani nella top 10

OTTIMA GARA DI DOMINIK PARIS È dominio assoluto di Franjo Von Allmen, che riscrive quasi tutti i parziali e stacca di 65 centesimi Dominik Paris, che era stato quasi perfetto - facebook.com facebook