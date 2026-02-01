Sci e snowboard | quando avviare i bambini agli sport invernali
L’attesa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 cresce ogni giorno, portando entusiasmo anche tra i più piccoli. Sempre più genitori vogliono far scoprire ai figli gli sport sulla neve, come sci e snowboard. Sono già molte le famiglie che pianificano le prime uscite sulle piste, sperando di avvicinare i bambini a questa passione.
Cresce sempre di più l’attesa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e con questa anche l’entusiasmo sulle piste, anche tra i più piccoli, pronti a scoprire sci, snowboard e sport invernali. Ma qual è l’età giusta per cominciare? Quando iniziare. “Per diventare buoni sciatori bisogna incominciare presto, tra i 4 e i 5 anni, così da familiarizzare con l’attrezzatura e la neve. Il pattinaggio si può approcciare tra i 5 e i 6 anni. Per lo snowboard aspetterei i 7-8 anni, perché bisogna avere la capacità muscolare per sostenere quel tipo di carico”, spiega a LaSalute di LaPresse Ugo Giordano, responsabile dell’Unità operativa semplice di Medicina dello sport al Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
