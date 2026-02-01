Sci D’Antonio domina in Val di Fassa | slalom stravinto i tempi

Giada D’Antonio si conferma grande protagonista dello sci in Italia. La ragazza di soli 16 anni ha dominato lo slalom in Val di Fassa con un risultato netto, lasciando le avversarie a distanza. La sua forma sembra ottima in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, e i tempi di oggi dimostrano che può puntare in alto.

Giada D’Antonio sembra in gran forma in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: stravinto uno slalom in Val di Fassa Le stigmate del talento ci sono tutte sugli sci di Giada D’Antonio, solo 16 anni e grande promessa dello sci italiano, che anche oggi ha dimostrato tutte le sue abilità rispetto alle pari età. Dopo solo una settimana dallo slalom di Spindleruv Mlyn, ne ha disputato uno giovanile in Val di Fassa. Dopo la delusione per la mancata qualificazione di un solo centesimo alla seconda manche nella Coppa del Mondo di sci alpino, ha messo a tacere qualsiasi voce con una prestazione super.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Giada D’Antonio

#Giada-D’Antonio || Giada D’Antonio torna in gara e vince uno slalom giovanile in Val di Fassa.

Simone Deromedis vince ancora in Val di Fassa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giada D’Antonio

Argomenti discussi: Shiffrin domina anche lo slalom di Spindleruv Mlyn e vince la nona coppa di specialità. Mondinelli 20sima; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Shiffrin padrona dello slalom: a Spindleruv Mlyn la vittoria n. 108 vale la coppa di specialità; Sci alpino, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa.

Sci, la favola di GiadaUn centesimo di secondo. è più breve del battito di ciglia che serve a far scendere le lacrime. Perché un centesimo di secondo può farti piangere a lungo. E per motivi diversi. Per un centesimo, nello ... rainews.it

Sci: una napoletana alle Olimpiadi, Giada D'Antonio convocata per Milano-Cortina 2026Una data che resterà nella storia dello sci questa di oggi, quando per la prima volta una sciatrice campana viene convocata alle Olimpiadi Invernali. Giada D’Antonio, sedici anni, la più giovane del t ... napolimagazine.com

BUONGIORNO SABATO 31 GENNAIO SCUOLA SCI APERTA NOLEGGIO SCI APERTO BUS NAVETTA GRATUITÀ DAL PAESE DI CUTIGLIANO (PIAZZALE S ANTONIO) ALLA PARTENZA DELLA FUNIVIA IMPIANTI APERTI: FUNIVIA CUTIGLIANO DOG - facebook.com facebook

Limitandoci ai convocati dello sci alpino: Anna Trocker e Giada D'Antonio avevano rispettivamente 13 e 8 mesi durante i Giochi olimpici di Vancouver 2010, edizione in cui debuttarono Christof Innerhofer, Dominik Paris Federica Brignone. Ora fanno parte dell x.com