Sci alpinismo De Silvestro-Boscacci in top 5 nel mixed relay alla Coppa del Mondo di Boi Taull

Questa settimana a Boi Taull, in Spagna, gli italiani De Silvestro e Boscacci hanno concluso tra i primi cinque nel mixed relay della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Una gara che ha visto le squadre contendersi il podio fino all’ultimo momento, con gli atleti azzurri che hanno dimostrato grande solidità in una competizione molto combattuta. Alla fine, a trionfare sono stati i francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet, che si sono aggiudicati la tappa della Coppa 2025-2026.

Termina con il trionfo dei francesi Emily Harrop- Thibault Anselmet la tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo andata in scena questa settimana tra la nevi di Boi Taull, in Spagna. Il binomio ha infatti vinto con buon margine la prova Mixed Relay, arrivando al traguardo con più di quindici secondi di vantaggio. Nello specifico i due transalpini hanno chiuso i conti segnando 27:47.5 e rifilando +29.9 ai padroni di casa Ana Alonso Rodriguez-Oriol Cardona Coll, secondi davanti agli elvetici Marianne Fatton-Jon Kistler, terzi a +29.9. Fuori dal podio ma buona prova per gli azzurri Alba De Silvestro-Michele Boscacci, i quali si sono dovuti accontentare della quinta moneta con un gap di +54.

