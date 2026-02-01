Questa mattina a Milano si è vista una grande partecipazione. La leader di un partito ha commentato con entusiasmo la risposta della città contro le squadracce dell’Ice. “Il segnale è molto chiaro”, ha detto, sottolineando quanto sia importante questa manifestazione. La piazza si è riempita di persone che vogliono far sentire la loro voce contro le intimidazioni e le minacce.

MILANO – “Mi sembra una risposta importantissima quella che si è vista oggi a Milano, di partecipazione e il segnale è molto chiaro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha commentato la manifestazione contro l’Ice in corso a Milano, arrivando all’evento di due giorni promosso nel capoluogo lombardo dal partito ‘Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia’. “Il segnale è che l’Ice non è benvenuta in Italia, non è benvenuta a Milano. Si parla di squadracce che sul territorio americano stanno portando il caos nelle città – ha ribadito la segretaria Dem – stanno portando violenza, stanno facendo deportazioni, arrestano bambini di due anni, di cinque anni, li usano come esche per catturare le loro madri, hanno ucciso per strada diversi cittadini americani, tra cui, lo sapete, Alex Pretti, un infermiere, e anche Renée Good, una poetessa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Schlein: “Da Milano segnale molto chiaro contro le squadracce dell’Ice”

