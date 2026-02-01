schianto tra furgoni in autosole grave un 65enne

Questa mattina, poco dopo le 8,30, due furgoni si sono scontrati sulla corsia nord dell’Autosole, vicino al casello Terre di Canossa a Campegine. L’incidente è stato molto violento e ha coinvolto un uomo di 65 anni, rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dello schianto.

Campegine (Reggio Emilia), 1 febbraio 2026 – Un grave incidente si è verificato poco dopo le 8,30 di domenica 1 febbraio sulla corsia nord dell’Autosole, al km 125, nei pressi del casello Terre di Canossa, a Campegine, al confine tra le province di Reggio e Parma. Per cause al vaglio della polizia stradale si sono scontrati due furgoni. Ad avere la peggio è stato un uomo di 65 anni, che era rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco reggiani ad intervenire per estrarlo dalle lamiere e affidarlo al personale sanitario, giunto sul posto con l’ambulanza, raggiunta pure dall’elisoccorso partito dalla vicina sede di Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

