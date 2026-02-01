Schianto sulla tangenziale nord | due feriti uno grave

Una vettura si è schiantata nella notte sulla tangenziale nord di Parma, poco prima delle 4. Due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30, all’altezza dello svincolo con via Europa in direzione Reggio Emilia. Sul posto sono arrivati i soccorritori e la polizia per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo con via Europa in direzione Reggio Emilia. Vigili del fuoco e 118 sul posto per soccorrere i passeggeri rimasti intrappolati Grave incidente nella notte sulla tangenziale nord di Parma, intorno alle 3:30, all’altezza dello svincolo con via Europa in direzione Reggio Emilia. Un’auto, guidata da un solo conducente, ha perso il controllo e si è schiantata. A bordo un uomo e una donna, rimasti intrappolati tra le lamiere. Uno dei due è in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i feriti, il personale del 118 e la polizia stradale per i rilievi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Tangenziale Nord Frontale in tangenziale, due feriti: uno è grave Un incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale, poco prima dell’uscita di Montale in direzione Piacenza sud. Terribile schianto sulla Pedemontana tra Bregnano e Lentate: 10 giovani feriti, alcuni minorenni. Uno è grave La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Tangenziale Nord Argomenti discussi: Incidente sulla tangenziale a Bari, traffico congestionato verso nord; Schianto sulla variante di Morbegno: un’invasione di corsia, poi gli scontri; Incidente sulla Tangenziale di Salerno, tre veicoli coinvolti: uno va a fuoco; Incidente sulla Pedemontana: esplode una gomma, automobilista sbanda e si schianta. Schianto tra un Tir e un camion: due feriti e tangenziale nord chiusaScontro nella tarda mattinata di giovedì 13 novembre sulla Tangenziale Nord di Termoli, all'altezza della galleria Sinarca. Si è trattato di una collisione tra un Tir e un furgoncino di una ditta che ... rainews.it Stupinigi, schianto all'ingresso della tangenziale: un morto. Traffico in tilt - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.