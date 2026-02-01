Scappa all’alt inseguita per 10 chilometri

Una donna ha tentato di seminare i carabinieri durante un inseguimento che è durato circa dieci chilometri. La donna ha fatto manovre pericolose, ha percorso contromano e ha cercato di investire due militari. Alla fine, sono riusciti ad arrestarla.

Fugge da un posto di controllo, percorre quasi dieci chilometri facendo manovre pericolose e contromano, tenta di investire due carabinieri, e alla fine viene arrestata. Nei guai per il reato di resistenza a pubblico ufficiale una 47enne italiana, che stava guidando senza patente. Questa le era stata ritirata, dalla Prefettura, a seguito di svariati altri episodi in cui non si era fermata all’alt delle forze dell’ordine. Una serata che poteva finire in tragedia, quella di venerdì, tra Granarolo e Argelato. Tutto è iniziato sulla Trasversale di Pianura, in territorio granarolese, dove i militari della locale stazione erano impegnati in un posto di controllo stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

