La polizia ha scoperto un grosso traffico di droga ieri pomeriggio. Durante un’operazione, gli agenti hanno sequestrato oltre 70 chili di hashish e 78mila euro in contanti. Due uomini, un albanese e un romeno, sono stati arrestati sul posto. La vicenda si è svolta in modo rapido e deciso, con le forze dell’ordine che hanno messo fine a un giro illecito di sostanze stupefacenti.

Sequestrati dalla polizia oltre 70 chili di hascisc e 78mila euro. L’operazione venerdì pomeriggio, conclusa con l’arresto di un albanese e un romeno. L’attività rientra in un più ampio piano di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nel corso di servizi mirati, gli agenti della Squadra mobile hanno notato a Mozzo un’autovettura che si muoveva con fare sospetto. Dalla vettura è sceso un uomo che poi ha trasferito rapidamente grandi buste su un’altra auto che si allontanava subito dopo. L’appuntamento per uno scambio: droga-denaro. La manovra ha insospettito i poliziotti che hanno seguito il veicolo con il carico riuscendo a fermarlo poco prima dell’ingresso in autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scambiano droga e denaro. Scoperti 70 chili di hashish

Le forze dell’ordine di Bergamo hanno arrestato un uomo a Mozzo con oltre 70 chili di hashish e quasi ottantamila euro in contanti.

