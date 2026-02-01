Scadenza 2 febbraio per esenzione canone Rai | chi ne ha diritto e come richiederla senza pagare 90 euro

Ultime ore per richiedere l’esenzione dal canone Rai 2026. Chi ha i requisiti deve affrettarsi, perché il termine scade il 2 febbraio. Chi non fa domanda rischia di pagare i 90 euro. La procedura è semplice, ma bisogna rispettare la scadenza.

Mancano poche ore al termine ultimo per richiedere l’esenzione dal canone Rai relativo all’anno 2026. La scadenza, solitamente fissata al 31 gennaio, è stata spostata al 2 febbraio a causa del fine settimana, che ha impedito l’accesso agli uffici e ai servizi online nei giorni precedenti. Chi non presenta la dichiarazione sostitutiva entro questa data rischia di vedere addebitati automaticamente 90 euro l’anno, suddivisi in rate mensili direttamente sulla bolletta elettrica. La misura è obbligatoria per evitare l’addebito, e il ritardo non è perdonato: chi manca il termine non potrà più ottenere l’esonero per l’intero anno, anche se si rivolge successivamente al servizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mancano poche ore per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del canone Rai per il 2026.

Entro il 2 febbraio 2026, chi non ha una TV o un dispositivo che riceve i segnali Rai deve dichiararlo per evitare di pagare i 90 euro del canone.

Esenzione canone Rai in scadenza, domanda entro il 2 febbraio: come non pagare 90 euroLa domanda si deve presentare entro il 2 febbraio 2026 per evitare di pagare i 90 euro annui di canone Rai in bolletta ... quifinanza.it

Canone Rai 2026, scadenza il 2 febbraio: come ottenere l’esenzione totale (Guida e Moduli)Ecco la guida definitiva per non pagare i 90 euro in bolletta (o 70 euro se lo sconto verrà confermato in via definitiva), con le istruzioni per over 75 e per chi non possiede la TV. informazionescuola.it

