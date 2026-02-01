Sassaiola in via Carducci Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro

Da ilrestodelcarlino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in via Carducci si è scatenata una sassaiola tra alcuni giovani. La polizia sta cercando di rintracciare cinque o sei ragazzi, tutti molto giovani e probabilmente di origine straniera. Sono fuggiti subito dopo lo scontro e ora sono nel mirino delle forze dell’ordine. Non si esclude che siano minori, in quel caso la competenza passerà alla procura di Bologna, anche se la questura di Ravenna è stata già avvisata.

Sono almeno cinque o sei, tutti giovanissimi e presumibilmente di origine straniera. Non è escluso si tratti di minori: la competenza, nel caso, sarebbe dell’apposita procura bolognese anche se, come accade di prassi, quella ravennate è stata subito avvisata dell’accaduto. È quanto a caldo uscito sui protagonisti della rissa con sassaiola - sono volati alcuni sampietrini - che attorno alle 13 di venerdì scorso hanno seminato paura in via Carducci, zona stazione ferroviaria. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse per la zona, potrebbe a breve restituire le loro identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sassaiola in via carducci caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro

© Ilrestodelcarlino.it - Sassaiola in via Carducci. Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro

Approfondimenti su via Carducci

Trump “caccia” il Canada dal “Board of Peace”: lo scontro con Carney dopo il discorso a Davos

Recentemente, Donald Trump ha revocato l’invito al Canada a partecipare al “Board of Peace”, un nuovo organismo internazionale volto a gestire conflitti globali e ricostruire Gaza.

Pratello, nuova evasione: è caccia a 2 detenuti, fuggiti grazie alle impalcature dei lavori

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su via Carducci

Argomenti discussi: Sassaiola in via Carducci. Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro; Ravenna, dopo la sassaiola fra giovani in zona stazione monta la rabbia dei residenti di via Carducci; Zona stazione. Due gruppi di ragazzi si scontrano a colpi di sassi. Interviene il vicesindaco: Ai territori si chiede l'impossibile; Sassaiola in pieno giorno in zona stazione, danneggiate due auto. Paura per i residenti.

sassaiola in via carducciRavenna, dopo la sassaiola fra giovani in zona stazione monta la rabbia dei residenti di via CarducciSassaiola a colpi di sampietrini tra due gruppi di ragazzi in zona stazione. E’ accaduto nuovamente, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, a ... corriereromagna.it

Sassaiola in pieno giorno in zona stazione, danneggiate due auto. Paura per i residentiUna violenta sassaiola tra due gruppi di giovani è scoppiata intorno alle 13 di ieri (30 gennaio) nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna, ... ravennaedintorni.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.