Sassaiola in via Carducci Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro

Questa mattina in via Carducci si è scatenata una sassaiola tra alcuni giovani. La polizia sta cercando di rintracciare cinque o sei ragazzi, tutti molto giovani e probabilmente di origine straniera. Sono fuggiti subito dopo lo scontro e ora sono nel mirino delle forze dell’ordine. Non si esclude che siano minori, in quel caso la competenza passerà alla procura di Bologna, anche se la questura di Ravenna è stata già avvisata.

Sono almeno cinque o sei, tutti giovanissimi e presumibilmente di origine straniera. Non è escluso si tratti di minori: la competenza, nel caso, sarebbe dell’apposita procura bolognese anche se, come accade di prassi, quella ravennate è stata subito avvisata dell’accaduto. È quanto a caldo uscito sui protagonisti della rissa con sassaiola - sono volati alcuni sampietrini - che attorno alle 13 di venerdì scorso hanno seminato paura in via Carducci, zona stazione ferroviaria. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse per la zona, potrebbe a breve restituire le loro identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sassaiola in via Carducci. Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro Approfondimenti su via Carducci Trump “caccia” il Canada dal “Board of Peace”: lo scontro con Carney dopo il discorso a Davos Recentemente, Donald Trump ha revocato l’invito al Canada a partecipare al “Board of Peace”, un nuovo organismo internazionale volto a gestire conflitti globali e ricostruire Gaza. Pratello, nuova evasione: è caccia a 2 detenuti, fuggiti grazie alle impalcature dei lavori Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su via Carducci Argomenti discussi: Sassaiola in via Carducci. Caccia serrata a cinque giovanissimi fuggiti dopo lo scontro; Ravenna, dopo la sassaiola fra giovani in zona stazione monta la rabbia dei residenti di via Carducci; Zona stazione. Due gruppi di ragazzi si scontrano a colpi di sassi. Interviene il vicesindaco: Ai territori si chiede l'impossibile; Sassaiola in pieno giorno in zona stazione, danneggiate due auto. Paura per i residenti. Ravenna, dopo la sassaiola fra giovani in zona stazione monta la rabbia dei residenti di via CarducciSassaiola a colpi di sampietrini tra due gruppi di ragazzi in zona stazione. E’ accaduto nuovamente, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, a ... corriereromagna.it Sassaiola in pieno giorno in zona stazione, danneggiate due auto. Paura per i residentiUna violenta sassaiola tra due gruppi di giovani è scoppiata intorno alle 13 di ieri (30 gennaio) nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna, ... ravennaedintorni.it Ravenna, dopo la sassaiola fra giovani in zona stazione monta la rabbia dei residenti di via Carducci - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.