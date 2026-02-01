Sarteano saluta il dottor Betti Disagi per la mancanza del sostituto E l’Asl cerca di garantire il servizio

Da oggi Sarteano dice addio al dottor Domenico Betti, che va in pensione. La città si trova di fronte a un cambio importante: più di 1800 cittadini devono trovare un nuovo medico di base. Nel frattempo, l’Asl cerca di assicurare il servizio, anche se ci sono disagi per la mancanza del sostituto. La situazione resta tesa mentre si cerca una soluzione rapida.

Da oggi il medico di famiglia Domenico Betti è in pensione. Si apre ora un periodo delicato per l’ assistenza sanitaria di Sarteano, dove più di 1800 cittadini dovranno muoversi per la scelta di un nuovo medico di base. In attesa del cambio, per il momento l’ Asl ha garantito al cittadino sarteanese un servizio di assistenza sanitaria da parte dei medici della Valdichiana Senese, comprendendo i comuni di Cetona, Chiusi, Sarteano, San Casciano dei Bagni e Chianciano Terme. La scelta del dottore può essere effettuata, oltre che tramite sito e app della Asl e sportelli dell’anagrafe sanitaria, anche tramite farmacie della provincia, come la farmacia Eredi Bologni che, a partire dalle 9 di domani, 2 febbraio, metterà a disposizione un servizio per l’aiuto dell’assegnazione ai cittadini che ne hanno più bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

