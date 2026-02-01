Sanità Consiglio comunale unito L’obiettivo è tutelare i servizi

Questa mattina a Città della Pieve il Consiglio comunale si è riunito in modo compatto per discutere di sanità. Tutti i gruppi politici hanno espresso la stessa posizione, puntando a difendere i servizi sanitari sul territorio. Nessuno si è opposto, segno che l’argomento è sentito e condiviso da tutti. I consiglieri hanno deciso di lavorare insieme per tutelare i servizi e garantire che le esigenze dei cittadini non vengano trascurate.

Sul tema della sanità a Città della Pieve il Consiglio comunale si unisce con la massima convergenza politica. Il sindaco Fausto Risini, dando seguito a una delibera votata all'unanimità, ha formalizzato la richiesta di un incontro istituzionale alla presidente della Regione, Stefania Proietti. L'appuntamento, già fissato per il 25 febbraio, vedrà la partecipazione congiunta dei capigruppo di maggioranza e opposizione - Andrea Parretti, Marco Cannoni e Lucia Fatichenti - a testimonianza di una compattezza amministrativa totale sulla tutela dei servizi sanitari. L'iniziativa rappresenta la volontà condivisa dall'intero Consiglio comunale di affrontare in modo collaborativo le problematiche che interessano la comunità.

