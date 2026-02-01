Sangue in zona universitaria Uomo aggredito in piazza Verdi

Un uomo è stato aggredito con un coltello in piena zona universitaria a Bologna. La lite è finita con una ferita e l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire cosa sia successo. La zona è stata evacuata e ci sono ancora i forconi della polizia che raccogliendo testimonianze. Nessuno sa ancora se ci siano altri coinvolti o il motivo dell’aggressione.

La zona universitaria si macchia ancora di sangue, con un accoltellamento che scuote il venerdì sera bolognese. Intorno alle 21.45, infatti, la polizia di Stato è intervenuta in piazza Verdi dopo una chiamata ricevuta dal personale del 118. I sanitari stavano intervenendo in quel momento in piazza Verdi per soccorrere un cittadino gambiano, regolare sul territorio nazionale, che aveva raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto proprio in piazza. L'aggressione sarebbe avvenuta, a detta della vittima, senza alcuna motivazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti, ma nemmeno nella vicina piazza Scaravilli c'era traccia del presunto aggressore.

