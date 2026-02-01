San Marino Capitani Reggenti a 91° anniversario Fratellanza di New York

I Capitani Reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, sono arrivati a New York per partecipare alle celebrazioni del 91° anniversario della Fratellanza dei Cittadini sammarinesi. Con loro anche il Segretario di Stato Luca Beccari e quello per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. La giornata si è svolta tra discorsi e incontri, nel ricordo di un legame che dura da quasi un secolo.

New York, 1 feb. (askanews) – Gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, hanno partecipato alle celebrazioni del 91° anniversario di Fondazione della Fratellanza dei Cittadini sammarinesi a New York. Si è trattato di un significativo evento che i Capitani Reggenti e le Autorità sammarinesi hanno voluto onorare attraverso la loro presenza a pochi giorni dalla ricorrenza del 5 febbraio che commemora la Compatrona Sant’Agata. La serata è iniziata con il toccante momento dell’esecuzione degli Inni Nazionali della Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America e ha avuto luogo presso Leonard’s Palace di Long Island, anche alla presenza dell’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanete presso le Nazioni Unite, di una Delegazione Istituzionale e di numerosissimi Concittadini appartenenti alla Fratellanza dei sammarinesi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

