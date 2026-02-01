Samira Lui tutti la amano e le città dell’Emilia Romagna se la contendono
Tre città dell’Emilia Romagna si sono fatte avanti per averla al Carnevale. Samira Lui piace a molti e la sua presenza in città è diventata quasi una sfida tra le località della regione. La sua popolarità cresce di giorno in giorno e le amministrazioni locali cercano di convincerla a scegliere il loro evento. La sua scelta potrebbe fare parlare ancora a lungo, mentre tutti aspettano di sapere dove si esibirà.
Samira Lui è la donna del momento. La ragazza è famosa già da molto e ha partecipato due anni fa al Grande Fratello, ma la vera fama è arrivata quest’anno con la sua presenza a La Ruota della Fortuna. Grazia agli ascolti sorprendenti che fa, la showgirl è riuscita ad avere una grande visibilità ed un grande successo. Tanto che si era parlato anche di un suo possibile ruolo a Sanremo. Adesso Dagospia rivela che pure “il popolo” è innamorato di lei, tanto che è molto richiesta agli eventi di paese. Talmente gettonata che sembrerebbe che le varie amministrazioni comunali discutano per accaparrarsi la presenza di Lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il Carnevale 2026 in Emilia-Romagna si avvicina, con date ufficiali dal 12 al 17 febbraio, anche se le celebrazioni iniziano già nel weekend precedente.
Gerry Scotti su Samira Lui a Verissimo: A La Ruota Della Fortuna non volevo solo una bellezza giracaselleSamira Lui ospite di Verissimo oggi ha parlato della sua famiglia, dell'amore che prova per Luigi Punzo e del successo de La Ruota della Fortuna ... fanpage.it
Samira Lui piange per Gerry Scotti e snobba Fabrizio Corona dopo le accuse: Ora voglio la laureaA Verissimo, Samira Lui preferisce non risponde alle accuse di Fabrizio Corona e si commuove per un messaggio di Gerry Scotti: ecco cosa è successo ... libero.it
