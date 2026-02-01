Samira Lui si è lasciata andare a Verissimo, parlando di Gerry Scotti e lasciando trasparire emozioni sincere. Ha risposto a Fabrizio Corona con parole misurate, in un’intervista che è stata anche fatta di silenzi più eloquenti di molte frasi. La sua voce si è rotta mentre ricordava momenti condivisi con il noto conduttore, lasciando intuire il forte legame che li unisce.

Un’intervista intensa, fatta di emozioni sincere, scelte ponderate e qualche silenzio che pesa più di mille parole. Samira Lui è tornata nel salotto di Verissimo, dove si è raccontata senza filtri, tra lacrime, gratitudine e nuovi obiettivi personali e professionali. Il silenzio sulle accuse di Fabrizio Corona. L’attesa attorno all’intervista era alta soprattutto per un motivo: in molti si aspettavano una replica alle recenti affermazioni di Fabrizio Corona, che aveva fatto il nome di Samira Lui all’interno di presunte rivelazioni sul cosiddetto “sistema Mediaset”, mai dimostrate. Replica che, però, non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Samira Lui si commuove a Verissimo per Gerry Scotti, cos’ha risposto a Fabrizio Corona

Approfondimenti su Samira Lui

Samira Lui si prepara a rispondere alle accuse di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Samira Lui

Argomenti discussi: La Ruota della Fortuna, Samira Lui pronta a ribattere alle accuse di Corona; La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry Scotti con un look inedito; La Ruota della Fortuna, Gerry si commuove per Ricci. Greggio e Iacchetti pazzi di Samira; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il complimento dietro le quinte a Samira Lui.

Samira Lui piange per Gerry Scotti e snobba Fabrizio Corona dopo le accuse: Ora voglio la laureaA Verissimo, Samira Lui preferisce non risponde alle accuse di Fabrizio Corona e si commuove per un messaggio di Gerry Scotti: ecco cosa è successo ... libero.it

Samira Lui a Verissimo, le lacrime per le parole di Gerry Scotti. E smentisce il matrimonioSamira Lui a Verissimo si commuove per le parole di Gerry Scotti e smentisce il matrimonio con Luigi Punzo: Fake news, ma è l’uomo della mia vita ... dilei.it

Amatissima dal pubblico de La Ruota della Fortuna, Samira Lui si racconta: il successo accanto a Gerry Scotti, l’infanzia in Friuli, il sogno dello spettacolo coltivato da bambina e l’amore che la accompagna da otto anni x.com

A Verissimo Samira Lui parla della sua esperienza a La Ruota della fortuna La reazione della co-conduttrice dopo la sorpresa in studio da parte di Gerry Scotti - facebook.com facebook