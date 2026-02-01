Salvini propone cauzioni per chi partecipa a manifestazioni | critica dalla Cgil su legittimità e libertà di assemblea

Matteo Salvini propone di mettere cauzioni a chi partecipa a manifestazioni pubbliche. La sua idea ha già scatenato reazioni forti, con la Cgil che mette in dubbio la legittimità e la libertà di assemblea. La proposta divide gli opinionisti e rischia di alimentare nuovi scontri in una situazione già tesa.

Matteo Salvini ha nuovamente sollevato il dibattito politico con una proposta che ha suscitato reazioni immediate e forti critiche: l'introduzione di una cauzione obbligatoria per chi partecipa a manifestazioni pubbliche. L'idea, avanzata in seguito agli scontri verificatisi a Torino durante una protesta di piazza, è stata presentata dal vicepremier e leader della Lega come parte integrante di un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza. Secondo Salvini, il pagamento di una fideiussione prima di organizzare o partecipare a cortei o assemblee potrebbe ridurre il rischio di scontri, atti di violenza o comportamenti che mettono in pericolo l'ordine pubblico.

