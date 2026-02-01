Salvini e immigrazione | A marzo grande evento a Bologna con i Patrioti europei per discuterne
Matteo Salvini ha annunciato che a marzo si terrà a Bologna un grande evento dedicato all’immigrazione. L’obiettivo è preparare la manifestazione nazionale dei Patrioti europei, fissata per il 18 aprile a Milano.
Matteo Salvini ha annunciato l’organizzazione di un grande evento a Bologna per il mese di marzo, in vista della manifestazione nazionale dei Patrioti europei in programma il 18 aprile a Milano. L’evento, che si colloca nel contesto di una serie di assemblee dei militanti della Lega in Emilia-Romagna, è stato presentato dal leader del Carroccio durante un collegamento telefonico con i gruppi di Bologna e Ferrara. L’obiettivo principale è affrontare il tema dell’immigrazione in maniera strategica, puntando a rafforzare il fronte del centrodestra e a mobilitare il consenso su temi di sicurezza e identità nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
