Salvini e immigrazione | A marzo grande evento a Bologna con i Patrioti europei per discuterne

Matteo Salvini ha annunciato l’organizzazione di un grande evento a Bologna per il mese di marzo, in vista della manifestazione nazionale dei Patrioti europei in programma il 18 aprile a Milano. L’evento, che si colloca nel contesto di una serie di assemblee dei militanti della Lega in Emilia-Romagna, è stato presentato dal leader del Carroccio durante un collegamento telefonico con i gruppi di Bologna e Ferrara. L’obiettivo principale è affrontare il tema dell’immigrazione in maniera strategica, puntando a rafforzare il fronte del centrodestra e a mobilitare il consenso su temi di sicurezza e identità nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Matteo Salvini annuncia una grande manifestazione a Milano, in risposta alle proteste contro l’arrivo degli agenti americani dell’Ice in occasione delle Olimpiadi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

