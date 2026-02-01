Questa mattina Matteo Salvini arriva a Bologna per partecipare a un grande evento dedicato all’immigrazione. L’ex ministro si presenta con l’intenzione di affrontare i temi caldi che dividono l’opinione pubblica, ma anche di parlare di sicurezza e di riforma della giustizia. La sua presenza suscita già molto interesse tra i cittadini e le associazioni locali.

"Un grande evento a Bologna per discutere di immigrazione ". Ma anche per parlare del referendum sulla riforma della giustizia, di sicurezza, dei nodi della città. E per lanciare la manifestazione della Lega e dei Patrioti europei in agenda il 18 aprile, a Milano. L’annuncio è arrivato direttamente da Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega. Un’assemblea aperta a cittadini, comitati, associazioni, a chiunque voglia partecipare: sarà la prima settimana di marzo, anche se l’appuntamento è in cantiere e ancora non sono stati svelati ulteriori dettagli, come giorno, orario e luogo. Il leader del Carroccio ha dato l’annuncio ai suoi direttamente al telefono, intervenendo alle assemblee dei militanti di Bologna e di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvini atteso a Bologna: "Un grande evento sull’immigrazione"

