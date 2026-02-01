Salva una gallina dal macello adesso guardano insieme la tv E il video diventa virale

Rovigo, 1 febbraio 2026 – Una scena insolita ha catturato l’attenzione dei residenti di Rovigo. Una gallina, appena salvata dal macello, ora vive felice con alcune pecore e guarda la televisione con loro. Il video della sua trasformazione e della sua nuova vita è diventato virale sui social. La gallina, che ora ha il piumaggio rosso vivo, sembra aver trovato una nuova famiglia e un po’ di serenità.

Rovigo, 1 febbraio 2026 – Guardano insieme la tv; la crestina è diventata di un bel colore rosso vivo; ha trovato compagnia, le pecore le vogliono bene. E' la storia di Iris, una gallina ovaiola raccolta per strada nei giorni scorsi da Riccardo Mancin, coordinatore nazionale di Plastic Free Onlus. Era caduta da un camion diretto al macello, immobile sotto la pioggia sul ciglio della strada, lui l'ha presa e portata a Gabriella Gibin, insegnante, presidente dell'associazione coordinamento tutela degli animali di Rovigo. Lei, che salva gli animali dal macello, denuncia le violenze contro gli amici a quattro zampe, nella sua casa pecore che erano destinate ad essere sgozzate, agnelli, una cinquantina di animali.

