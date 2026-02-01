Salute e sicurezza convegno della Cisl a Taranto

La Cisl di Taranto ha organizzato un convegno dedicato alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori. L’evento, intitolato “La sicurezza come diritto fondamentale della persona”, si terrà martedì 3 febbraio e coinvolge le sezioni di Cisl Puglia e Cisl Taranto Brindisi. L’obiettivo è discutere delle condizioni di lavoro e trovare soluzioni per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro della zona.

Tarantini Time Quotidiano “La sicurezza come diritto fondamentale della persona” è il titolo del convegno programmato da Cisl Puglia e Cisl Taranto Brindisi per martedì 3 febbraio p.v., con inizio alle ore 9:30, presso l’Aula Magna dell’ITT “Pacinotti”, in via Lago Trasimeno s.n. a Taranto. “ Nei cicli produttivi deve essere sempre centrale la persona, la sua vita, la sua dignità, prima ancora del prodotto finale; perciò sugli argomenti salute e sicurezza non parleremo mai abbastanza, se si considera che la nostra Regione è posizionata al terzo posto, in Italia, per morti sul lavoro, con drammatico primato nazionale attribuito all’area di Brindisi ” dichiarano Antonio Castellucci e Luigi Spinzi, rispettivamente Segretari Generali Cisl Puglia e Cisl Taranto Brindisi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Salute e sicurezza, convegno della Cisl a Taranto Approfondimenti su Salute Sicurezza "Terra mare: valorizzazione delle filiere agroalimentari", convegno all'Izs Sicilia su tutela salute e sicurezza alimentare Errica Telmo (UGL Salute Taranto): “Un pacco di Natale vuoto per i lavoratori dell’ASL Taranto” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Salute Sicurezza Argomenti discussi: Convegno per una prevenzione di genere più incisiva; Oltre il divertimento: salute e sicurezza negli spazi della notte; Seminario sulla sicurezza sul lavoro in ottica di genere; Presentati dati e riflessioni di Tune Fun, progetto di Rdd nei luoghi del divertimento. Salute e sicurezza in ottica di genere, istituzioni ed esperti a confronto il 29 gennaioIl seminario si terrà al Centro Studi Erickson di Trento. Al centro il ruolo delle istituzioni, la vigilanza e le differenze di genere nella prevenzione dei rischi. Attesi gli interventi degli assesso ... altoadige.it Dalla tavola alla salute: tradizione, sicurezza e sostenibilità alimentare, un convegno a PoppiARezzo, 5 settembre 2025 – Dalla tavola alla salute: tradizione, sicurezza e sostenibilita' alimentare, un convegno a Poppi. Sabato 13 settembre presso il castello dei Conti Guidi a Poppi a partire ... lanazione.it Fisascat Cisl. . Guarda il #TgLab #FisascatCisl #Contratti #Rappresentanza #Dumping #Salute #Sicurezza #Terziario #Turismo #CgilCislUil #Confesercenti #Lottomatica #NHItaliaSpA #GruppoMinorHotels #FarmaciePrivate #Natuzzi #Kasanova #Ebidim # - facebook.com facebook Guarda il #TgLab #FisascatCisl #Contratti #Rappresentanza #Dumping #Salute #Sicurezza #Terziario #Turismo #CgilCislUil #Confesercenti #Lottomatica #NHItaliaSpA #GruppoMinorHotels #FarmaciePrivate #Natuzzi #Kasanova #Ebidim #NutrirSiSalute x.com

