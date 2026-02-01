Un recente studio canadese rivela che affrontare le cure per il cuore con il supporto del partner può fare la differenza. Chi si prende cura insieme della salute cardiovascolare ottiene migliori risultati, adotta abitudini più sane e si sente più forte anche dal punto di vista psicologico. Condividere le sfide e le vittorie aiuta a mantenere alta la motivazione e a ridurre lo stress legato alla malattia.

Le malattie cardiovascolari sono tra le cause principali di morte al mondo, oltre agli approcci di prevenzione legati all'attività fisica e all'alimentazione equilibrata, un nuovo approccio che arriva dal Canada, mira a considerare anche la dimensione umana e sociale del paziente. Uno studio pubblicato sul Canadian Journal of Cardiology propone un cambiamento di prospettiva, avendo notato che il coinvolgimento dei partner dei malati comporta dei benefici concreti non solo per chi vive con una patologia cardiaca ma anche per chi sta accanto al paziente. Secondo i ricercatori canadesi, il recupero dalla cardiopatia non è un processo esclusivamente fisico, ma complessivo, richiede equilibrio emotivo, routine salutari e supporto sociale stabilmente presente nel quotidiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salute del cuore: secondo i canadesi c'è un trucco per affrontare meglio cure e prevenzione

