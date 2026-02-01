Salto con gli sci | Kvandal concede il bis a Willingen su Maruyama Sieff a metà classifica

Eirin Maria Kvandal conquista il secondo successo a Willingen, questa volta sull’HS147 tedesco. La norvegese, che aveva già vinto nella prima gara, si prende anche questa volta la scena, risalendo dalla quarta posizione e battendo Maruyama in una competizione segnata dal vento. La gara si è fatta difficile, con condizioni imprevedibili che hanno messo alla prova tutti i favoriti. Tra gli altri, Sieff si piazza a metà classifica, lontano dai vertici.

Bis di Eirin Maria Kvandal a Willingen. La norvegese raddoppia sull’HS147 tedesco, rimontando stavolta dalla quarta posizione della prima serie in una gara che, per buona misura, ha avuto un signor protagonista: il vento, quello che, tra stanghe abbassate e quant’altro, ha cambiato questo o quel destino. Per Kvandal, innanzitutto, dopo un salto da 136 metri e 117 punti ne arriva uno da 138.5 e 134.8, decisamente migliore in sostanza a livello qualitativo, che le vale un 251.8 di ottima fattura in vista di Milano Cortina (anche se i trampolini sono diversi). Piazza d’onore per Nozomi Maruyama, che seconda era dopo la prima serie e seconda rimane, inserendosi a 243. 🔗 Leggi su Oasport.it

