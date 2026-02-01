Salerno ritrovato nella notte il cagnolino Gennaro | Daremo i 5 mila euro di ricompensa

La notte scorsa il cagnolino Gennaro è stato ritrovato e ora sta bene. La sua famiglia aveva offerto una ricompensa di 5 mila euro per chi lo avesse ritrovato. La notizia ha portato sollievo a tutta la comunità, che aveva seguito con trepidazione le ricerche.

Una storia a lieto fine che dimostra, ancora una volta, come la collaborazione e il cuore grande della comunità possano fare la differenza Lieto fine per la storia del cagnolino Gennaro, che ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità. Il cane è stato ritrovato nella notte, intorno all'una, dopo giorni di ricerche, appelli e condivisioni sui social. A dare la notizia sono stati gli stessi proprietari, che hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche. Un'ondata di solidarietà che ha coinvolto cittadini, volontari e semplici amanti degli animali. Le donazioni ricevute durante le ricerche – fanno sapere – verranno interamente restituite, mentre la ricompensa di 5mila euro promessa sarà regolarmente corrisposta, anche se in più tranche, alle due persone che hanno ritrovato Gennaro, definite dai proprietari "veri e propri eroi".

