Salernitana morto l' ex direttore sportivo Nicola Salerno

Questa mattina a Matera si è spento Nicola Salerno, ex direttore sportivo della Salernitana. Aveva 67 anni ed era molto conosciuto nel mondo del calcio. Salerno aveva iniziato la sua carriera proprio nella sua città, lavorando come direttore sportivo in Serie C2. La notizia ha colto di sorpresa molti appassionati e professionisti del settore.

E' stato il direttore sportivo dell'ultima stagione di Lombardi presidente della Salernitana. Era il campionato 2009-2010, quello della finalissima playoff per la serie B, persa in casa all'Arechi contro il Verona. Poi arrivò il fallimento del club, al quale fece seguito la ripartenza dalla serie D e l'avventura del Salerno Calcio con Lotito. Ma Nicola Salerno è rimasto sempre nel cuore dei tifosi della Salernitana, persona sanguigna, passionale. I funerali si terranno a Trieste, la città nella quale il dirigente viveva. “La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno ExDirettore Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anni Il mondo del calcio piange Nicola Salerno, morto a quasi 70 anni. Addio al direttore sportivo Nicola Salerno: nel 2007 sfiorò la promozione in B con il Foggia Addio a Nicola Salerno, il direttore sportivo di Matera morto a 69 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salerno ExDirettore Argomenti discussi: Morto Nazzareno Canuti ex calciatore di Inter e Milan, dallo Scudetto nerazzurro alla Serie B con i rossoneri; Morto Nazzareno Canuti, l'ex calciatore di Inter e Milan aveva 70 anni; Napoli, morto l'ex vicesindaco Sabatino Santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo Iervolino; Salernitana, subito Lescano e Gyabuaa. Elicottero ultraleggero precipitato a Benevento, morto pilota salernitanoSessantotto anni compiuti proprio il 27 gennaio, Venanzio Rapolla non ce l'ha fatta. Sale così a due il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto martedì a ... ilmattino.it Lutto in casa Palermo, muore l'ex direttore sportivo Nicola Salerno x.com ARRIVA FRATOIANNI A SALERNO Giovedì 22 Nicola Fratoianni sarà a Salerno, presso il Polo Nautico, per la prima iniziativa pubblica di AVS dopo le elezioni regionali. Il segretario di Sinistra Italiana affronterà tutti i temi di del momento, dalle crisi internazion - facebook.com facebook

