Elena Rybakina sorride al primo titolo dello Slam. Dopo una finale combattuta e piena di emozioni, la tennista kazaka ha battuto Aryna Sabalenka e si è aggiudicata gli Australian Open 2026. La vittoria segna un traguardo importante nella sua carriera, e la gioia sul suo volto dice tutto.

Elena Rybakina ha conquistato il primo titolo dello Slam nella sua carriera, trionfando agli Australian Open 2026 dopo una battaglia intensa e memorabile contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Il successo, ottenuto in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, consolidandola tra le favorite del circuito WTA e portandola al terzo posto nella classifica mondiale. La tennista kazaka, reduce da un periodo di alti e bassi in stagione, ha mostrato una maturità tattica e mentale che non aveva mai espresso con la stessa coerenza in precedenti apparizioni nei grandi tornei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rybakina sorride al successo: emozione e determinazione dopo il trionfo a Melbourne 2026

Approfondimenti su Rybakina Slam

Elena Rybakina ha vinto l’Australian Open 2026, battendo Aryna Sabalenka in una partita intensa e combattuta.

Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio, ha assegnato a Jannik Sinner un percorso favorevole, mentre alcuni altri tennisti italiani dovranno affrontare sfide più impegnative.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rybakina Slam

Argomenti discussi: La gioia triste di Rybakina che vince gli Australian Open (e 2,4 milioni di euro) e non sorride; Rybakina ferma Sabalenka: l'Australian Open è suo.

Rybakina raggiante per la vittoria: le belle parole dopo il successo agli Australian Open 2026La campionessa degli Australian Open 2026 può festeggiare per la vittoria del primo Slam qui a Melbourne. Grande prestazione di Elena Rybakina che ha vinto in tre set contro la numero uno al mondo Ary ... tennisitaliano.it

Australian Open, Rybakina: Ho sempre creduto di poter tornare al topTennis - Australian Open | Rybakina conquista il suo secondo Slam e spiega le differenze emotive tra i suoi due trionfi Slam: Wimbledon è stato stressante, qui sono riuscita a dormire ... ubitennis.com

Quanto sono felice per Elena Rybakina. Quanto stress, quanti alti e bassi e ora finalmente può sorridere. Ha giocato un tennis di altissimo livello, ha battuto big a profusione e ha esultato con lo stile e la pacatezza di sempre. Difficile non amare questa ragazza x.com

Quanto sono felice per Elena Rybakina. Quanto stress, quanti alti e bassi e ora finalmente può sorridere. Ha giocato un tennis di altissimo livello, ha battuto big a profusione e ha esultato con lo stile e la pacatezza di sempre. Difficile non amare questa ragazza - facebook.com facebook