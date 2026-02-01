Rybakina si impone su Sabalenka nella finale più intensa dell’Australian Open 2026

Elena Rybakina ha vinto il primo titolo dello Slam della sua carriera agli Australian Open 2026. In finale, ha battuto Aryna Sabalenka in tre set, regalando una partita ricca di emozioni e colpi di scena. La sfida è stata tra le più intense degli ultimi anni, con entrambe le giocatrici che hanno dato il massimo. Alla fine, Rybakina ha prevalso, lasciando il pubblico senza parole.

Elena Rybakina ha conquistato il primo titolo dello Slam della sua carriera battendo in tre set Aryna Sabalenka nella finale degli Australian Open 2026, in una partita che ha lasciato il segno per intensità, emozione e capovolgimenti di fronte. Il match si è giocato al Rod Laver Arena di Melbourne, davanti a un pubblico in delirio, e si è trasformato in una vera e propria battaglia tennistica, con entrambe le giocatrici che hanno mostrato un livello di prestazione eccezionale. Sabalenka, numero uno al mondo, partiva favorita, ma Rybakina ha dimostrato una resistenza mentale e fisica sorprendente, ribaltando il risultato in un set decisivo che sembrava ormai perso.

Questa sera si sfidano Aryna Sabalenka e Elena Rybakina nella finale femminile dell’Australian Open 2026.

Sabalenka e Rybakina si preparano a sfidarsi in una finale che promette spettacolo agli Australian Open 2026.

