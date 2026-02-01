Russia’s Shoigu China’s Wang Yi to discuss security issues

Sergei Shoigu è arrivato a Pechino per incontrare il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. I due discuteranno di questioni di sicurezza tra Russia e Cina. La visita arriva mentre i due paesi rafforzano la collaborazione su temi strategici e militari.

"The sides will discuss the changing situation in the sphere of international and regional security," Interfax news agency reported, citing the council. The trip coincides with the recent talks between Russia, Ukraine and U.S. officials aimed at putting an end to almost four-year long conflict between Russia and Ukraine. "Le parti discuteranno dell'evoluzione della situazione nella sfera della sicurezza internazionale e regionale", ha riferito l'agenzia di stampa Interfax, citando il Consiglio. Il viaggio coincide con i recenti colloqui tra Russia, Ucraina e funzionari statunitensi volti a porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, che dura da quasi quattro anni.

