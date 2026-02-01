Rugby Seven maschile | le Fiji trionfano a Singapore rimontando la Francia

A Singapore si è chiusa la terza tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette. La squadra maschile delle Fiji ha vinto, battendo la Francia in finale dopo una rimonta difficile. La competizione è stata intensa e ricca di emozioni, con le Fiji che hanno dimostrato di essere una delle formazioni più forti del circuito.

Si è conclusa a Singapore la terza tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile conquistano la vittoria delle Fiji. Una tappa combattuta, ma dove le prime quattro della classifica si confermano in gran forma, con Fiji e Francia che arrivano fino all'ultima sfida decisiva. Nella fase a gironi la pool A vede le Fiji chiudere al primo posto con tre successi su tre, seguita dal Sudafrica con due vittorie, mentre non conquistano le semifinali la Spagna, con una vittoria, e la Gran Bretagna, che chiude ultima. Nella pool B, invece, tre su tre per la Francia, che così precede la Nuova Zelanda, con due vittorie, mentre vengono eliminate Australia, un successo, e una deludente Argentina, che chiude a quota zero successi.

