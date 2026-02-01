Rugani verso la Fiorentina | trattativa avanzata con la Juventus

La trattativa tra la Fiorentina e la Juventus per Daniele Rugani sta rapidamente avanzando. La squadra viola ha intensificato i contatti con i bianconeri per portare il difensore a Firenze. Rugani sembra ormai prossimo a lasciare Torino, con la Fiorentina determinata a chiudere la operazione nelle prossime ore.

Daniele Rugani è sempre più vicino a lasciare la Juventus: nelle ultime ore la Fiorentina ha accelerato i contatti per il difensore bianconero, individuato come rinforzo prioritario per la seconda parte di stagione. L’operazione, impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento della salvezza, è entrata in fase avanzata, con le parti al lavoro sugli ultimi dettagli. La Fiorentina punta sull’esperienza per il finale di stagione. La scelta della dirigenza viola risponde a un’esigenza chiara. La Fiorentina, impegnata in una corsa delicata per mantenere la categoria, vuole garantire a Paolo Vanoli un profilo affidabile, abituato alla pressione e con una conoscenza profonda del campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Fiorentina insiste per Rugani e cerca di convincere la Juventus a cedere il difensore.

Benjamin Dominguez potrebbe lasciare il Bologna per trasferirsi in Spagna.

