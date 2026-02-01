Rugani Juve separazione nelle prossime ore? Due squadre sul difensore bianconero Le ultimissime

Questa mattina si fa sempre più concreta l’ipotesi che Daniele Rugani possa lasciare la Juventus. Due squadre sono già molto attive per il trasferimento e nei prossimi giorni si capirà se ci sarà la fumata bianca. La cessione del difensore sembra ormai vicina, anche se ancora non ci sono dettagli ufficiali.

Rugani Juve, il difensore potrebbe lasciare i bianconeri nel corso delle prossime ore. Fiorentina e Lazio pensano a lui per rinforzare la rosa. Il mercato invernale è entrato ufficialmente nella sua fase più calda, quella dove i secondi diventano decisivi e le trattative possono accendersi e chiudersi nello spazio di un battito di ciglia. In questo scenario frenetico, il protagonista assoluto delle ultime ore è Rugani. Il difensore della Juventus, da sempre esempio di professionalità e fedeltà ai colori bianconeri, si trova improvvisamente al bivio di una carriera che sembrava destinata a concludersi all’ombra della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

