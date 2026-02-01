Ruba lo zaino a un ragazzino | incastrato dalla geolocalizzazione del pc

Da trentotoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì scorso i carabinieri di Laives hanno messo fine a un tentativo di furto di uno zaino ai danni di un ragazzino. Grazie alla geolocalizzazione del computer, sono riusciti a risalire al responsabile e a sequestrare due pc. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Due computer sequestrati e una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione: è questo l’esito di un’operazione lampo condotta venerdì 30 gennaio dai carabinieri di Laives.La vicendaTutto è iniziato quando un cittadino residente in Val Passiria ha denunciato alle forze dell’ordine il furto.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Laives Operazione

Riempie lo zaino con 1.500 euro di profumi: incastrato dalle telecamere del negozio. Denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare profumi per un valore di 1.

Ruba lo zaino a una viaggiatrice sull’Intercity: denunciato 19enne

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Laives Operazione

Argomenti discussi: ? vRuba lo zaino a un ragazzino: incastrato dal sistema di geolocalizzazione del pc; Furto in stazione a Verona: ruba uno zaino con un complice, finisce in carcere; Verona | Ruba uno zaino in stazione con un complice: era ricercato e finisce in carcere; Ruba uno zaino in stazione con un complice: era ricercato e finisce in carcere.

ruba lo zaino aDenuncia il furto dello zaino dalla sua auto che risulta rubataUna vicenda a cascata che ha portato alla denuncia di un uomo per ricettazione. Ed è stato lui stesso a rivolgersi ai poliziotti che poi lo hanno indagato. Tutto è iniziato con una prima denuncia da ... lanuovaprovincia.it

ruba lo zaino aRuba uno zaino in stazione con un complice: era ricercato e finisce in carcereIl 29enne è stato denunciato insieme ad un'altra persona per furto aggravato in concorso, ma gli accertamenti hanno permesso di appurare che nei suoi confronti era stato disposto un provvedimento rest ... veronasera.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.