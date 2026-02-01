Ruba lo zaino a un ragazzino | incastrato dalla geolocalizzazione del pc

Venerdì scorso i carabinieri di Laives hanno messo fine a un tentativo di furto di uno zaino ai danni di un ragazzino. Grazie alla geolocalizzazione del computer, sono riusciti a risalire al responsabile e a sequestrare due pc. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Due computer sequestrati e una denuncia a piede libero per il reato di ricettazione: è questo l'esito di un'operazione lampo condotta venerdì 30 gennaio dai carabinieri di Laives.La vicendaTutto è iniziato quando un cittadino residente in Val Passiria ha denunciato alle forze dell'ordine il furto.

