Rose Villain al Carnevale di Cento il video

Durante la prima giornata del Carnevale di Cento, Rose Villain ha attirato l’attenzione con il suo concerto. La cantante, 36 anni, con il suo caschetto azzurro, ha portato l’energia sul palco, regalando ai presenti una domenica ricca di musica e colore. La sua voce ha riscaldato l’atmosfera, mentre il pubblico si muoveva tra carri allegorici e maschere.

La voce della cantante 36enne, con l'inconfondibile caschetto azzurro, nella domenica inaugurale dell'evento. Doppio annuncio: al Carnevale di Cento arrivano Rose Villain e Jake la Furia. Al Carnevale di Cento d'Europa si avvicinano due importanti appuntamenti musicali con Rose Villain e Jake La Furia. La cantante Rose Villain aprirà il Carnevale. Chi sono gli ospiti speciali dell'edizione 2026: Sul palco si alterneranno ospiti straordinari come Rose Villain che la prima domenica sarà la grande special guest regalando uno spettacolo di mezz'ora facendo cantare il pubblico con le sue hit. Carnevale, Rose Villain illumina il debutto: La cantante ospite d'onore domani nella domenica di apertura. Canterà sul palco le sue hit, ma l'attesa è grande anche per i carri. Torna il Cento Carnevale d'Europa Domenica 1° Febbraio torna il carnevale più atteso in Emilia Romagna, e non solo, quello di Cento (FE)! Rose Villain la superospite della prima Domenica, mentre per Do

