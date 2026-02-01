Alessio Romagnoli resta alla Lazio e sarà a disposizione della squadra anche nella seconda parte di stagione. Dopo aver saltato il trasferimento all’Al-Sadd, il difensore italiano si prepara a tornare in campo con i biancocelesti. La società conta su di lui per rinforzare la linea difensiva e affrontare le prossime partite.

Saltato il trasferimento all’Al-Sadd, Alessio Romagnoli è pronto a mettersi a disposizione della Lazio per la seconda parte di stagione. Romagnoli resta alla Lazio (Ansa foto) – calciomercato.it Il difensore era stato venduto di fatto dalla Lazio nelle ultime ore alla squadra qatariota, ma la mancanza di tempo e il cambiamento di alcune condizioni ha fatto saltare l’affare. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Alessio Romagnoli sarebbe pronto a mettersi a disposizione di Maurizio Sarri almeno fino alla fine della stagione da professionista qual è. L'articolo Romagnoli resta alla Lazio e sarà a disposizione, le ultime CM proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Alessio Romagnoli rimane alla Lazio.

Nelle ultime ore si è verificata una novità nel mercato della Lazio: Alessio Romagnoli, già ceduto, sarà comunque presente nella partita contro il Lecce.

