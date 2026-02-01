Roma sprint finale per Bryan Zaragoza | trattativa in chiusura

La Roma sta chiudendo l’affare con Bryan Zaragoza. Nelle ultime ore di mercato, il club giallorosso ha accelerato e sta finalizzando l’acquisto dell’attaccante. La trattativa è in fase avanzata, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. La scelta punta a rafforzare l’attacco e soddisfare le richieste di Gasperini.

La Roma rompe gli indugi nelle ultime ore di mercato e affonda il colpo su Bryan Zaragoza. È lui il profilo individuato per rinforzare l'attacco e rispondere alle richieste di Gian Piero Gasperini. Un'operazione nata nelle ultime ore e portata avanti a ritmo serrato, con l'obiettivo di chiudere già oggi. I contatti con il Bayern Monaco sono entrati nella fase finale. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli di una formula già impostata: prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni legate alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League.

