Roma Soulé resta | no a tutte le offerte dall’estero
La Roma ha deciso di tenere Matías Soulé, respingendo tutte le offerte dall’estero. La società ha blindato il giocatore, lasciando invariato l’organico senza fare mosse di rilievo in uscita. La linea è chiara: Soulé resta, la porta rimane chiusa. Il mercato si chiude senza sorprese per il club giallorosso.
Linea chiara, porta chiusa. La Roma blinda Matías Soulé e chiude il mercato senza scossoni in uscita. Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, nonostante contatti e approcci concreti arrivati dall’estero. Le richieste ci sono state: Premier League e Bundesliga hanno sondato il terreno nelle ultime settimane. Ma a Trigoria la risposta è stata sempre la stessa. Frederic Massara ha ringraziato e declinato ogni proposta, con l’ entourage del giocatore allineato sulla stessa posizione. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondimenti su Roma Soulé
Cabal Juve, addio possibile a gennaio: un club dall’estero fa sul serio per il terzino. Tutte le novità
Potrebbe esserci un addio a gennaio per Cabal dalla Juventus, con un club straniero che si sarebbe fatto avanti con interesse concreto.
Juventus-Roma in streaming gratis e tv: dove vederla e tutte le offerte disponibili
Ultime notizie su Roma Soulé
Argomenti discussi: Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Panathinaikos-Roma, giallorossi a caccia degli ottavi di Europa League. Gasperini: Proveremo a fare risultato; Panathinaikos-Roma 1-1: Ziolkowski pareggia e manda Gasperini agli ottavi di Europa League; Europa League, Roma-Stoccarda 2-0: doppietta Pisilli, Gasperini ad un passo dagli ottavi.
Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da bigSvilar 6,5 - Nel primo tempo tiene in piedi la Roma con la parata su Koné: intervento pesante, da portiere vero. Nella ripresa è quasi spettatore, ma la base del successo giallorosso nasce lì. tuttomercatoweb.com
Soulé: «Roma, sogno di restare a vita. Nazionale? No grazie, mi sento argentino. Cantare l'inno di Mameli sarebbe strano»Mati entra nella sala interviste, è in leggero ritardo, sorride, nonostante le fatiche a cui Gasp sottopone la squadra. Ha la faccia pulita, gli orecchini gli regalano un aspetto maturo. Più da duro. ilmessaggero.it
45' Panathinaikos-Roma Rinizia il secondo tempo, palla ai giallorossi. Cambio per la Roma: Soulé esce ed entra N'Dicka #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook
Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé #ASRoma #PanathinaikosRoma #UEL @tempoweb x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.