La Roma ha deciso di tenere Matías Soulé, respingendo tutte le offerte dall’estero. La società ha blindato il giocatore, lasciando invariato l’organico senza fare mosse di rilievo in uscita. La linea è chiara: Soulé resta, la porta rimane chiusa. Il mercato si chiude senza sorprese per il club giallorosso.

Linea chiara, porta chiusa. La Roma blinda Matías Soulé e chiude il mercato senza scossoni in uscita. Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, nonostante contatti e approcci concreti arrivati dall’estero. Le richieste ci sono state: Premier League e Bundesliga hanno sondato il terreno nelle ultime settimane. Ma a Trigoria la risposta è stata sempre la stessa. Frederic Massara ha ringraziato e declinato ogni proposta, con l’ entourage del giocatore allineato sulla stessa posizione. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Soulé resta: no a tutte le offerte dall'estero

Potrebbe esserci un addio a gennaio per Cabal dalla Juventus, con un club straniero che si sarebbe fatto avanti con interesse concreto.

Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da bigSvilar 6,5 - Nel primo tempo tiene in piedi la Roma con la parata su Koné: intervento pesante, da portiere vero. Nella ripresa è quasi spettatore, ma la base del successo giallorosso nasce lì. tuttomercatoweb.com

Soulé: «Roma, sogno di restare a vita. Nazionale? No grazie, mi sento argentino. Cantare l'inno di Mameli sarebbe strano»Mati entra nella sala interviste, è in leggero ritardo, sorride, nonostante le fatiche a cui Gasp sottopone la squadra. Ha la faccia pulita, gli orecchini gli regalano un aspetto maturo. Più da duro. ilmessaggero.it

45' Panathinaikos-Roma Rinizia il secondo tempo, palla ai giallorossi. Cambio per la Roma: Soulé esce ed entra N'Dicka #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé #ASRoma #PanathinaikosRoma #UEL @tempoweb x.com