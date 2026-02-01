Roma senza Dybala tocca a Pellegrini | Udinese nel mirino

Dopo l’assenza di Dybala, tocca a Pellegrini caricarsi la Roma sulle spalle. Il capitano ha già segnato in campionato e in coppa, e ora punta l’Udinese. La squadra ha bisogno di lui per tornare a vincere, dopo un periodo senza gol importante.

Senza Paulo Dybala, tocca a Lorenzo Pellegrini prendersi la scena. Il capitano giallorosso punta l'Udinese dopo aver ritrovato il gol su rigore: prima all'andata, poi sette giorni fa contro il Milan, spezzando un digiuno che durava da oltre due mesi. L'assenza di Dybala, out anche contro il Cagliari, apre spazi ma alza la pressione. La concorrenza cresce: l'arrivo imminente di Bryan Zaragoza aumenterà la competizione nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Pellegrini è chiamato a battere un colpo. Capitolo futuro: contratto in scadenza a giugno, contatti con l'agente non ancora avviati. A fine mercato il ds Frederic Massara farà il punto con i giocatori in scadenza.

