Roma | notte di follia a Pomezia 25enne lancia sassi in strada disposto Tso

Una notte di tensione a Pomezia, dove un giovane di 25 anni ha lanciato sassi in strada creando scompiglio. I Carabinieri, intervenuti su segnalazione, lo hanno trovato in forte agitazione e hanno deciso di disporre un trattamento sanitario obbligatorio. La situazione si è risolta con l’arrivo delle forze dell’ordine e un intervento rapido per mettere in sicurezza la zona.

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia sono intervenuti nella tarda serata di ieri in via Ugo La Malfa, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 112 che indicavano la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. Quest'ultimo stava lanciando pietre in strada, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e la sicurezza della circolazione. I militari, giunti tempestivamente sul posto intorno alle 22:30, hanno individuato e bloccato il soggetto, un cittadino straniero di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. Intervento dei Carabinieri e Resistenza. Il giovane, che presentava una vistosa ferita alla mano, ha inizialmente opposto resistenza rifiutando ogni tipo di assistenza medica da parte del personale del 118, intervenuto in supporto.

