Roma i convocati per Udinese | Ferguson e Dybala fuori

La Roma parte domani alle 20:45 per la trasferta di Udine. I giallorossi si preparano a giocare al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, nella 23ª giornata di Serie A. Ferguson e Dybala non ci saranno, mentre il resto della squadra si sta allenando in vista della partita.

La Roma si prepara alla trasferta di Udine. Domani alle 20:45, al Bluenergy Stadium, i giallorossi affronteranno l' Udinese nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati con due assenze pesanti. Ancora fuori Evan Ferguson: l'attaccante resta ai box per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra. Stop anche per Paulo Dybala, fermato da una lieve infiammazione alla capsula laterale del ginocchio. Regolarmente convocato, invece, Mario Hermoso, che torna a disposizione. Di seguito l'elenco completo. Convocati Roma. Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Arena, Della Rocca, Vaz

