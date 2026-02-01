Roma Femminile Rossettini dopo il 3-3 col Parma | Questo punto vale tantissimo

Roma Femminile e Parma si sono lasciate con un 3-3 che rimarrà negli occhi dei tifosi. La partita è stata piena di emozioni e colpi di scena, con le giallorosse che sono riuscite a rimontare nei minuti finali. Luca Rossettini, allenatore del Roma, ha ammesso che quel punto conquistato ha un valore più grande di quanto si possa pensare, sottolineando come questa squadra abbia dimostrato carattere e determinazione.

