Roma Femminile Rossettini dopo il 3-3 col Parma | Questo punto vale tantissimo
Roma Femminile e Parma si sono lasciate con un 3-3 che rimarrà negli occhi dei tifosi. La partita è stata piena di emozioni e colpi di scena, con le giallorosse che sono riuscite a rimontare nei minuti finali. Luca Rossettini, allenatore del Roma, ha ammesso che quel punto conquistato ha un valore più grande di quanto si possa pensare, sottolineando come questa squadra abbia dimostrato carattere e determinazione.
Dopo il rocambolesco 3-3 contro il Parma, maturato con una rimonta completata nei secondi finali, Roma Femminile si porta a casa un punto che, per Luca Rossettini, vale molto più di quanto dica la classifica. L’allenatore giallorosso ha analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club, soffermandosi soprattutto sul carattere mostrato dalla squadra in una partita nata decisamente in salita. Rossettini non nasconde le difficoltà affrontate: l’approccio non è stato quello giusto, soprattutto contro una squadra che lotta per la salvezza e mette grande intensità in ogni duello. Andare sotto, prima di un gol e poi addirittura di due, ha complicato ulteriormente una gara già fisicamente dispendiosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma Femminile-St. Polten, Rossettini in conferenza: "Ultima occasione, non vogliamo finire ad un punto"
In vista dell'ultimo incontro di Women's Champions League, Rossettini sottolinea l'importanza di questa partita per la Roma Femminile, considerandola un'ultima occasione per evitare un risultato deludente.
Bergamaschi guarda comunque il bicchiere mezzo pieno dopo Roma Juventus Women: «Un punto guadagnato, contro una grande squadra che detiene il titolo questo pareggio vale come l'oro»
