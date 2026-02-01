Roma è troppo forte Consultinvest si arrende

Roma batte Consultinvest 93-65 in una partita senza storia. La Virtus si arrende senza troppe scuse, mentre i padroni di casa dominano dall’inizio alla fine. Morandotti segna 7 punti, Graziani e Valentini arrivano a 13 e 10, e la squadra di casa mette subito le cose in chiaro. La partita si gioca senza grossi rischi, e Roma tiene sempre il controllo del gioco. La Virtus ha poche chance di rientrare, e la gara finisce con un risultato che non lascia dubbi.

coNsultinvest 65 virtus GVM roma 93 CONSULTINVEST: Morandotti 7, Aglio 6, Delfino 3, Machniz 0, Del Prete 0, Pillastrini 7, Tognacci 0, Sgarzini 2, Graziani 13, Valentini 10, Lomtazde 10, Terenzi 7. Allenatore: Ceccarelli. VIRTUS GVM ROMA: Battistini 9, Barattini 9, Fokou 0, Rodriguez 13, Majcunic 9, Leggio 3, Visintin 12, Lenti 17, Bazan 10, Toscano 11. Allenatore: Calvani. Golia batte Davide. Al PalaMegabox la Virtus Roma capolista conferma tutta la propria forza imponendosi con un netto 65-93 sulla Consultinvest, al termine di una gara che ha visto i gialloblù reggere l’urto per un tempo prima di cedere alla maggiore fisicità, profondità e qualità dei capitolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roma è troppo forte. Consultinvest si arrende Approfondimenti su Roma Virtus Il Sansepolcro si arrende: troppo Grosseto Il Volley Bergamo si arrende alla legge del più forte: Scandicci vince in tre set Il Volley Bergamo affronta la sfida contro le campionesse del mondo di Scandicci al PalaFacchetti di Treviglio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Virtus Argomenti discussi: Roma è troppo forte. Consultinvest si arrende; Panathinaikos-Roma, Benitez: Io alla Roma? Ho avuto la possibilità di allenarla; Mile&Mike, chi è il portiere più forte del campionato? I dati dicono che...; Roma città dei grandi eventi, Onorato: Grandi eventi e strategia scientifica così il turismo diventa motore di sviluppo. Pagina 2 | Tacchinardi: La squadra più forte non è la Roma. Juve? Troppo dipendente da YildizTacchinardi: Juve troppo dipendente da Yildiz Per Tacchinardi, il peso della maglia bianconera è un fattore che oggi la squadra deve ancora imparare a reggere: La Juve deve vincere e c’è ... corrieredellosport.it Roma, nuovi contatti con la Fiorentina per Fortini! I dettagliVisualizzazioni: 0 La Roma vuole regalare un rinforzo a Gian Piero Gasperini e, la situazione di Fortini alla Fiorentina, è particolarmente traballante. Scopriamo insieme i dettagli. La Roma e il Napo ... calciostyle.it La primavera si avvicina... forse troppo presto qui a Roma. Buona serata a tutti - facebook.com facebook Capello critica il Milan: "Senza personalità e troppo passivo contro la Roma" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.