Roma | con una roncola tenta di irrompere in un’abitazione privata a Rocca di Papa denunciato

I Carabinieri di Rocca di Papa sono intervenuti ieri sera in via Campi d’Annibale, dopo una segnalazione di tentativo di intrusione. Un uomo armato di una roncola aveva cercato di entrare in una casa privata. Quando sono arrivati, lo hanno bloccato e denunciato. Ora si trova in caserma, mentre proseguono le indagini.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla Compagnia di Frascati, sono intervenuti d’urgenza in via Campi d’Annibale per la segnalazione di un tentativo di intrusione in un’abitazione privata. I militari, giunti sul posto intorno alle 21:30, hanno bloccato un cittadino straniero di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Tentativo di intrusione e danneggiamento. L’uomo stava tentando di fare irruzione nell’abitazione di un 74enne del posto, danneggiando una porta-finestra con l’ausilio di una roncola. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

