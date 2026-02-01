Roma celebra Batistuta | 57 anni per il Re Leone

Oggi Roma ha festeggiato i 57 anni di Gabriel Omar Batistuta. La squadra ha pubblicato un video sui social per ricordare l’ex attaccante argentino, chiamato anche Re Leone, e il suo impatto nel club. La festa si è svolta senza grandi eventi pubblici, ma la passione dei tifosi si sente forte sui social network.

Giornata speciale in casa Roma: Gabriel Omar Batistuta compie 57 anni. Il club ha celebrato l’ex bomber argentino sui propri canali social con un video dedicato. Batistuta ha vestito il giallorosso dal 2000 al 2003, lasciando un’impronta profonda: 87 presenze e 33 gol, impreziositi dalla conquista dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Numeri e trofei che hanno scolpito il suo nome nella storia romanista. Auguri, Re Leone. Batigol festeggia oggi 57 anni 87 presenze e 33 gol Scudetto Supercoppa Italiana Hall of Fame Buon compleanno, Re Leone! pic.twitter.comIyrkFH1OkY — AS Roma (@OfficialASRoma) February 1, 2026 L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma celebra Batistuta: 57 anni per il Re Leone Approfondimenti su Roma Batistuta Pink Floyd, il mondo celebra “Wish You Were Here”: riedizione speciale per i 50 anni e eventi a Milano e Roma Il tedoforo di 87 anni che vinse l'oro a Roma 1960: un Comune del Milanese lo celebra in un post Un comune del Milanese rende omaggio a un uomo di 87 anni, storico tedoforo delle Olimpiadi di Roma 1960. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Fino all’8 marzo 2026, Palazzo Bonaparte a Roma celebra l’eleganza e la forza dell’Art Nouveau con una grande mostra dedicata ad Alphonse Mucha. Oltre 150 capolavori per raccontare l’universo del maestro, accanto a opere di Boldini, Saccaggi, statu - facebook.com facebook Una relazione “più che speciale” Il cancelliere tedesco Merz a Roma celebra la rinascita dell’Asse Roma-Berlino con Meloni Per un’Europa con più armi, meno verde e nemica dei migranti Ma soprattutto che non litighi con Trump che sulla Groenlandia “pone x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.