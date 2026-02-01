Roma | autobus preso e martellate e danneggiato caccia a branco

Questa notte, poco dopo l’una, un autobus di linea è stato preso di mira in via del Trullo, all’incrocio con via Campagnatico. Un gruppo di sconosciuti ha tentato di bloccare il mezzo, colpendolo con martelli e danneggiandolo gravemente. I Carabinieri sono arrivati sul posto e ora cercano di identificare i responsabili. Nessuno si è fatto male, ma il danno all’autobus è notevole. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire al branco che ha messo a segno l’attacco.

Questa notte, poco dopo l’una, i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo sono intervenuti in via del Trullo, all’incrocio con via Campagnatico, a seguito di un grave atto vandalico ai danni di un autobus di linea. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, in quanto un gruppo di giovani, a bordo della linea Atac 711, ha seminato il panico tra i passeggeri. Il Raid Vandalico e le Conseguenze. Secondo quanto ricostruito dai militari, uno dei componenti della banda ha asportato il martelletto di emergenza in dotazione al mezzo e ha colpito ripetutamente la porta posteriore, mandando il vetro in frantumi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Una studentessa di 23 anni è stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra il 7 e l'8 dicembre nei pressi della fermata metro Jonio a Roma.

