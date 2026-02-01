Rodeo FX dal seminterrato in Canada al sottomondo di Stranger Things

Rodeo FX, nato in un seminterrato di Montréal 20 anni fa, ha fatto molta strada. Lo studio canadese ora lavora ai grandi effetti speciali di serie come 'Stranger Things'. Sono passati anni, ma l’azienda ha continuato a crescere, passando dal seminterrato ai progetti più importanti del settore.

AGI - Creato 20 anni fa in un seminterrato buio del Vieux-Montréal, lo studio  Rodeo FX  si è ritagliato uno spazio tra i grandi nomi dell'industria degli  effetti speciali  e ha curato quelli dell'ultima stagione di ' Stranger Things'. "Col tempo siamo cresciuti", racconta all'AFP Ara Khanikian, supervisore esecutivo degli  effetti visivi, dagli uffici con pareti in mattoni e boiserie eleganti nel quartiere del Vieux-Port di Montréal. "All'inizio, però, è partito davvero tutto nel seminterrato dell'edificio accanto", aggiunge sorridendo. Oggi lo studio, nato in  Québec, ha sedi a Toronto, Los Angeles e Parigi e si fa largo in un settore dominato da società legate ai grandi conglomerati come Disney, Warner Bros. 🔗 Leggi su Agi.it

