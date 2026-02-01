Rocca di Papa | irrompe in casa di un anziano con una roncola

Un uomo armato di roncola ha fatto irruzione nella casa di un anziano a Rocca di Papa, nei Castelli Romani. Fortunatamente, la scena si è conclusa senza feriti: l’uomo è stato subito bloccato e denunciato dalle forze dell’ordine. I vicini hanno chiamato la polizia dopo aver sentito il trambusto. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno fermato l’aggressore e messo fine alla sua fuga.

Ha provato a irrompere armato di roncola nella casa di un anziano ai Castelli Romani. Un uomo, poi bloccato e denuciato. I fatti sabato sera quando i carabinieri della stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla compagnia di Frascati, sono intervenuti d’urgenza in via Campi d’Annibale per la segnalazione di un tentativo di intrusione in un’abitazione privata. I militari, giunti sul posto intorno alle 21:30, hanno bloccato un cittadino straniero di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. L’uomo stava tentando di fare irruzione nell'abitazione di un 74enne del posto, danneggiando una porta-finestra con l’ausilio di una roncola.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Rocca di Papa anziano Roma: con una roncola tenta di irrompere in un’abitazione privata a Rocca di Papa, denunciato I Carabinieri di Rocca di Papa sono intervenuti ieri sera in via Campi d’Annibale, dopo una segnalazione di tentativo di intrusione. Rocca di Papa. Armato di roncola tenta di entrare nell’abitazione del proprietario che l’aveva sfrattato. Fermato e denunciato dai Carabinieri I Carabinieri di Rocca di Papa sono intervenuti ieri sera dopo una segnalazione di una persona armata di roncola. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rocca di Papa anziano Roma: con una roncola tenta di irrompere in un’abitazione privata a Rocca di Papa, denunciatoUn tentativo di intrusione a Rocca di Papa si è concluso con l'arresto di un uomo in stato di alterazione. Scopri i dettagli dell'evento. romadailynews.it Paura a Rocca di Papa: un 45enne ha tentato di entrare in un’abitazione armato di roncola. Bloccato dai Carabinieri, denunciato per minacce e danneggiamento #castellinotizie - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.