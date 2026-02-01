Rocca di Papa Armato di roncola tenta di entrare nell’abitazione del proprietario che l’aveva sfrattato Fermato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Rocca di Papa sono intervenuti ieri sera dopo una segnalazione di una persona armata di roncola. L’uomo ha cercato di entrare nell’abitazione di un proprietario che lo aveva sfrattato. È stato subito fermato e denunciato sul posto. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha scosso la quiete del paese.

Cronache Cittadine ROCCA DI PAPA – Nella serata di ieri, 31 Gennaio, i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa, coordinati dalla

