Lucca torna a mostrare con orgoglio la statua di Maria Luisa di Borbone, rimossa per alcuni mesi a causa di lavori di restauro. I lavori sono terminati e la statua ora splende di nuovo sotto il sole, come un tempo. La piazza Napoleone si riempie di persone che vogliono vedere di persona il volto di questa figura storica, che ora brilla di nuovo al centro della città.

Lucca, 1 febbraio 2026 – È tornata al suo eterno splendore la statua dedicata a Maria Luisa di Borbone in piazza Napoleone. Si sono infatti conclusi in circa due mesi i lavori di restauro curati dall’esperto Paolo Cecchettini che ha rimosso le “tenaci patine” depositate nel tempo sopra il monumento, restituendo così un tassello di storia alla città. Un intervento dal costo complessivo di circa 15mila euro finanziato dalla Lucar per festeggiare il cinquantesimo compleanno dell’azienda. “Per noi è un motivo di vero orgoglio aver contribuito al restauro di questa statua – ha detto il titolare Michele Serafini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Rimosse le tenaci patine”. Lucca, ora Maria Luisa di Borbone è tornata a risplendere

Approfondimenti su Lucca Maria Luisa di Borbone

In Francia si parla di un incontro tra Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, e Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, modella di 22 anni, durante un evento organizzato da Le Figaro.

Maria Luisa Chinnici, 60 anni, è chiamata a comparire a marzo davanti al giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Monza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lucca Maria Luisa di Borbone

Argomenti discussi: Rimosse le tenaci patine. Lucca, ora Maria Luisa di Borbone è tornata a risplendere?????.

Rimosse le tenaci patine. Lucca, ora Maria Luisa di Borbone è tornata a risplendereCompletato il restauro della statua marmorea al centro di Piazza Napoleone. L’intervento è costato 15mila euro finanziati dalla Lucar per festeggiare i 50 anni ... lanazione.it

Il monumento a Maria Luisa di Borbone viene restituito alla città: concluso il restauro in piazza Napoleone - facebook.com facebook

#RassegnaStampa Maria Luisa Gota, AD di Eurizon “In questo contesto, qualità, diversificazione e gestione professionale restano le leve fondamentali per affrontare un ciclo che, pur maturo, continua a offrire valore” advisoronline.it/asset-manager/… x.com